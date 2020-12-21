المترو تشكف حقيقة تحذير المواطنين بعدم الوقوف على المحطات لأكثر من 3 دقائق

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:



نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، الأخبار التي تداولتها عدد من المواقع الإلكترونية، حول وجود تعليمات لنظار المحطات بضرورة الإعلان الدائم للركاب من خلال الإذاعات الداخلية للمحطات، بعدم التوقف على الرصيف نهائيًا بعد انتهاء رحلة الراكب، لمدة لا تزيد عن 3 دقائق أو الانصراف قبل قدوم القطار القادم عقب انتهاء رحلته.

وأكدت الشركة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.

وقالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إنها تهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بالمرفق الحيوي والمهم، الذي يخدم ملايين الركاب يوميًا، والرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة للتأكد من أي خبر منشور.