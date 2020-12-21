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محافظ بني سويف يضع حجر أساس المرحلة الثانية من تطوير كورنيش النيل (صور)

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محافظ بني سويف يضع حجر أساس المرحلة الثانية من تطوير كورنيش النيل (صور) محافظ بني سويف يضع حجر أساس المرحلة الثانية من تطوير كورنيش النيل (صور)

مصراوي Masrawy

07:36 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم بدء المرحلة الثانية من مشروع تطوير كورنيش النيل، وذلك بوضع حجر أساس المشروع، بمشاركة اللواء دكتور أحمد فهمي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية.

كانت المرحلة الأولى من المشروع انتهت بتطوير الجزء العلوى من منطقة الكورنيش، على طول 5 كم.

تفقد المحافظ ومدير إدارة المشروعات الأعمال الجاري تنفيذها بالجزء السفلي من الكورنيش بطول 1.5كم بدءًا من قاعة المؤتمرات حتى نادي الكشافة البحرية، ضمن مشروع التطوير الشامل للمنطقة وتحويلها لمتنفس حضاري مميز لكافة المواطنين، وذلك وفق التصميم المقترح، والذي يشمل مكونات جمالية وترفيهية وممشى.

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