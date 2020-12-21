بحضور ٥٠٠ من رجال الصناعة والفن.. افتتاح فعاليات مهرجان ألوان دعمًا للسياحة بشرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء - رضا السيد:

انطلقت اليوم الإثنين فعاليات مهرجان ألوان الدولي في دورته السابعة في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة عدد من الدول العربية، وحضور أكثر من ٥٠٠ شخصية عامة من قيادات الشركات والغرف التجارية العربية والإفريقية ورجال المال والأعمال والفنانة إيناس عز الدين والفنانة منال سلامة التي قدمت المؤتمر، والفنان التشكيلي خالد زين وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

ورحب أشرف إبراهيم رئيس المهرجان، بالمشاركين في ملتقى الدهانات الدولي هذا العام. وقال إن المهرجان واحة العديد من الصعوبات والتحديات في دورته الاستثنائية هذا العام، نظرًا لانتشار فيروس كورونا العالمي، وتأثيره على الاقتصاد العربي والعالمي، وخاصة قطاع السياحة.

وأضاف أن المهرجان يدعم صناعة الدهانات، ويتيح فرصة لرجال الأعمال في بحث فرص استثمارية، ودراسة أنشطة أخرى بديلة في مجال الدهانات المصرية، والتي تعد من أجود الأنواع في العالم، بعدما زاد حجم الإنتاج المحلي في سوق الدهانات خلال السنوات الماضية.

وأكد أن كل دورة من دورات المهرجان تشهد تطورًا جديدًا، ومشاركة من قبل شراكات من شأنها دعم الصناعة والسياحة لمصرية، وجرى إنشاء أول سوق إلكتروني لقطاع الدهانات على محرك البحث جوجل، وتصميم ابلكيشن دليل ألوان، يضم أرقام تليفونات وعناوين المحلات والشركات لخدمة التجار عن طريق الإنترنت "الأون لاين". ​