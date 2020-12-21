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تبدأ 16 يناير.. محافظ المنيا يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

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تبدأ 16 يناير.. محافظ المنيا يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ 16 يناير.. محافظ المنيا يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

مصراوي Masrawy

07:08 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

المنيا - محمد النادي:

اعتمد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، اليوم الإثنين، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021، للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 16 يناير 2021، وتنتهي الخميس الموافق 4 فبراير 2021.

أكد المحافظ الاستعداد التام واتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأجواء الملائمة للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المُشددة، حرصًا على سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

وشدد القاضي على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة؛ للتأكد من سلامة الطلاب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقية، ومنع أي تجمعات أو تكدس أمام اللجان، موجهًا الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم.

ووضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المرحلة الابتدائية ستبدأ يوم 16 يناير حتي 27 يناير، والصف الأول والثاني الإعدادي من يوم 16 يناير حتي 26 يناير، والصف الثالث الاعدادي العام من 30 يناير حتي 4 فبراير، والصف الثالث الاعدادي لغات يبدأ من يوم 27 يناير، وستجرى امتحانات النقل للتعليم الفني ( تجاري – وصناعي- وتجاري) خلال الفترة من 16 يناير وحتى 4 فبراير.​

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