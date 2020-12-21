أخبار عاجلة

القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين "تنازلات بنكية" -
"شعراوي" ومحافظ البحيرة يفتتحان المدرسة الثانوية الزراعية والإدارة التعليمية بوادي النطرون -
بطول 30 كم.. رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: مليارا جنيه تكلفة تطوير طريق الواحات -
ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالإسكندرية -
أودى بحياة 7 أشخاص.. النيابة تطلب التحريات في حريق مستشفى الأمل بالعبور -
مصرع طالب اصطدمت دراجته النارية بعربة كارو في الدقهلية -
بها طلقة بالرأس.. العثور على جثة عامل بمنطقة العمائر السكنية في قنا -
بالصور.. انهيار شرفة عقار بطريق كورنيش الإسكندرية دون إصابات -
حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية -
رويترز: اعتقال أكثر من 75 زعيما سياسيا وناشطا في كشمير بعد الانتخابات المحلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"إرواء" تزور عضو هيئة كبار العلماء الشيخ "ابن حميد"

Print

زارت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء"، ممثلة بأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، في منزله، للتعريف بالجمعية والمشاريع التي تقدمها في سقيا .

وقدم رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن الموسى شكره وتقديره للشيخ ابن حميد على إتاحة الفرصة للتعريف بالجمعية، مؤكداً بأن مثل هذه الاستضافات تأتي للتعريف بالجمعية والأنشطة التي تعمل عليها، مع كبار العلماء والمؤثرين في المجتمع.

وأضاف عضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن صالح الحصين "ولله الحمد دولتنا ورجالها أكبر الداعمين للقطاع الثالث، وزيارتنا اليوم حققت مكتسبات كبيرة لما لقيناه من دعم وكلمات تشجيعية تحفزنا لبذل المزيد من العطاء لتقديم الخدمات التي تقوم عليها الجمعية.

ودار خلال الزيارة مناقشة العديد من القضايا التي تخدم الجمعية، وفي الختام قدمت الجمعية درعاً تذكارية لعضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد بهذه المناسبة.

الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب إرواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حذار من الماء الدافئ بالليمون.. يُحدث ضررًا هائلًا "داخل الفم"

حذار من الماء الدافئ بالليمون.. يُحدث ضررًا هائلًا "داخل الفم"

رجل يغطس في الماء المتجمدة

رجل يغطس في الماء المتجمدة

"نافورة الماء الساخن" تخرج من باطن الأرض في موسكو

"نافورة الماء الساخن" تخرج من باطن الأرض في موسكو

"الصحة": لا تنسيك برودة الأجواء شرب الكمية الكافية من الماء.. #عش_بصحة

"الصحة": لا تنسيك برودة الأجواء شرب الكمية الكافية من الماء.. #عش_بصحة

شبكة عيون الإخبارية