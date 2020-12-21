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"الهلال" يواصل حفاظه على صدارة المسابقة.. بثلاثية في مرمى "القادسية"

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"قوميز" بات الهداف التاريخي للأزرق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حفاظه على تصدره لجدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بعد تغلبه على القادسية بثلاثة أهداف لهدف .

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر ، بفوز الهلال بثلاثة أهداف لهدف ضمن مباريات الجولة الـ 9 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

أهداف المباراة جاءت عن طريق بافيتمبي قوميز في الدقيقة 14( بات الهداف التاريخي الأجنبي للهلال بـ 82 هدفاً) واندريه كاريلو في الدقيقة 23 وسالم الدوسري في الدقيقة 47 قبل أن يقلص النتيجة المحترف النيچيري ستانلي بهدف لصالح فريقه القادسية .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال للنقطة 22 في صدارة المسابقة فيما بقي القادسية على رصيده السابق البالغ 10 نقاط .

الهلال القادسية الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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