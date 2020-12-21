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وزير الصحة: فيروس "كوفيد المتحور" ليس أشد.. واللقاحات غالباً فعالة ضده

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وزير الصحة: فيروس "كوفيد المتحور" ليس أشد.. واللقاحات غالباً فعالة ضده وزير الصحة: فيروس "كوفيد المتحور" ليس أشد.. واللقاحات غالباً فعالة ضده
منع السفر لتقييم الوضع حتى يتم فهم أثر هذا التحور

وزير الصحة: فيروس

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن الفيروس المتحور تحت الدراسة ويُتابع باهتمام، حيث حرصت القيادة الرشيدة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمنع السفر لتقييم الوضع حتى يتم فهم أثر هذا التحور في الفيروس.

وأوضح "الربيعة" في مقابلة مع قناة "" اليوم، أن الفيروس المتحور ليس أشد ضراوة من الفيروس الدراج حالياً، مشيراً إلى أن فعالية اللقاحات غالباً لن تتأثر بهذا التحور، وهذه أمور مبشرة بالخير، فيما لا يزال تقييم سرعة انتشاره تحت الدراسة.وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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