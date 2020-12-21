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بينهم والدته.. القبض على المتهمين بدفع طفل لتعاطى مخدر البانجو في الدقهلية

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بينهم والدته.. القبض على المتهمين بدفع طفل لتعاطى مخدر البانجو في الدقهلية بينهم والدته.. القبض على المتهمين بدفع طفل لتعاطى مخدر البانجو في الدقهلية

مصراوي Masrawy

07:03 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب - علاء عمران:

كشف أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يظهر فيه طفل يدخن السجائر بالدقهلية.

رصدت المتابعة الامنية تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأطفال يقوم بتدخين سيجارة وحوله بعض الأشخاص يقوم أحدهم بتقديم طبق به مادة غير معلومة ويحثه على استنشاقها.

وبالفحص تبين أن الطفل 4 سنوات مقيم بالدقهلية وأمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو وتبين أنهم 6 أشخاص من بينهم والدة الطفل - لاثنين منهم معلومات جنائيةجميعهم يعملون فـى تجميع أوراق الكرتون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وقرروا بأن الفيديو تم تصويره بمعرفة (صديقة الأم) منذ حوالى شهر ونصف، وذلك حال تواجدهم جميعاً بأحد المنازل تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة أول المنصورة وأن ماظهربالفيديو يتضمن قيام إثنين منهم بتقديم سيجارة مشتعلة مخلوطة بنبات البانجو المخدر للطفل، وأخذها منه عقب ذلك ثم تقديم طبق به مسحوق "الباركينول"للطفل وحثه على إستنشاقه على سبيل المزاح .

وأضافوا باعتياد والدة الطفل تقديم السجائر المخلوطة بنبات البانجو للطفل. وبمواجهة والدة الطفل أيدت ذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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