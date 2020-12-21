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برلمانية تدعو رجال الأعمال والمجتمع المدني لمساعدة في مكافحة "كورونا"

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برلمانية تدعو رجال الأعمال والمجتمع المدني لمساعدة الحكومة في مكافحة "كورونا" برلمانية تدعو رجال الأعمال والمجتمع المدني لمساعدة في مكافحة "كورونا"

مصراوي Masrawy

07:05 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

(مصراوي):

أشادت دعاء عريبي عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب ومساعد رئيس حزب المؤتمر، بإجراءات المصرية، لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد، مناشدة المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع تفشي الفيروس والسيطرة عليه.

وأشادت عريبي في بيان لها اليوم الاثنين، بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة المصرية للسيطرة على ، مضيفة أنها على يقين تام أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على صحة المواطن المصري، موضحة أنها على ثقة تامة من أن الحكومة لن توزع لقاح الفيروس، إلا عقب التأكد تمامًا من أنه آمن على صحة المواطنين.

ودعت عريبي، رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، لمساعدة الدولة في منع تفشي الفيروس، مشيرة إلى أنها بدأت بنفسها من خلال توزيع 36 طن كلور لتطهير شوارع دائرتها بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى توزيع كميات من الماسكات والأدوية على مستشفيات العزل في المحافظة.

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مصراوي Masrawy

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