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المملكة المتحدة تسجل 33 ألفا و364 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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المملكة المتحدة تسجل 33 ألفا و364 إصابة جديدة بـ"كورونا" المملكة المتحدة تسجل 33 ألفا و364 إصابة جديدة بـ"كورونا"

مصراوي Masrawy

06:55 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

لندن - (أ ش أ):

سجلت حكومة المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، 33 ألفا و364 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت "سكاي نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية، أنه تم تسجيل 215 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالإصابة بالفيروس، خلال المدة ذاتها.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ومجموعة من العلماء أعلنوا يوم السبت الماضي ، اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في البلاد، وأكدوا أنها أشد عدوى بنسبة 70%، ولكن من غير المعروف بعد ما إذا كانت أشد خطورة.

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مصراوي Masrawy

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