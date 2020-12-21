6 دورات وتدريب 300 مزارع و43 ندوة لمواجهة إيدز النخيل بالوادي الجديد

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الزراعة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تنظيم 43 ندوة إرشادية بمعرفة المديرية، و6 دورات بالمحطة الإقليمية للبحوث الزراعية؛ لمواجهة سوسة النخيل الحمراء المعروفة إعلاميًا بـ"إيدز النخيل".

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إنه جرى تنظيم 7 ندوات داخل المساجد بالخارجة استهدفت حوالي 40-60 شخصًا في كل ندوة، وجرى بالتعاون بين الادارة الزراعية بمدينة "موط" بمركز الداخلة والمعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح بإدارة التجارب الزراعية بالداخلة تنفيذ 24 ندوة ودورة تدريبية بمدينة موط والقري التابعة لمركز الداخلة وعقد 12 ندوة بالقرى التابعة للمركز الإرشادي بقرى الجديدة بمركز الداخلة.

أضاف المرسي أنه جرى توعية المزارعين بطرق الوقاية من الحشرة وطرق مكافحة المرض في حال الإصابة وكيفية العلاج بطرق علمية.

من جانبه، أكد الدكتور صلاح جميل، مدير محطة البحوث الزراعية بالوادي الجديد، تنظيم 6 دورات تدريبية أسبوعيًا بالخارجة بواقع يومين نظري ويوم عملي تحت عنوان "المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء "، في إطار التصدي لسوسة النخيل الحمراء ولانتشارها في أماكن متفرقة بالمحافظة.​