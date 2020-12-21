بالصور.. محافظ أسوان يفتتح ملتقى الاستثمار في أسوان 2020

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أسوان - إيهاب عمران:

افتتح محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، اليوم الإثنين، ملتقى "الاستثمار في أسوان 2020"، وذلك في حضور المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، ورؤساء وممثلي الشركات والهيئات الاقتصادية والجمعيات والوزارات المعنية.

أعلن المحافظ عن هيكلة قطاع الاستثمار في المحافظة مع وضع خريطة استثمارية جديدة ترتكز على استراتيجية ورؤية متكاملة لفتح آفاق الاستثمار في كافة مدن ومراكز المحافظة للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، علاوةً على الاستفادة من المزايا النسبية مثل الموقع الجغرافي ووجود شبكة للطرق تربطنا بموانئ البحر الأحمر، وأيضًا التنوع فى مصادر الطاقة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة أطلقت لأول مرة من خلال هذا الملتقى، تسهيلات وحوافز استثمارية جديدة تتعلق بطرح أراضي بأسعار مخفضة، لتكون بمثابة رسوم رمزية للمتر في حالات معينة لجذب كبار المستثمرين والمصنعين والمطورين للمشاريع التي تزيد قيمتها عن 300 مليون جنيه، لتصبح هذه المشاريع الكبرى بمثابة نقلة نوعية للنشاط الاقتصادي بالمحافظة، ما يفتح الباب أمام إقامة المزيد من المشروعات وخاصة كثيفة العمالة التي تساهم بشكل مباشر في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب الأسواني.

وأكد اللواء أشرف عطية بأن أسوان تبني خطتها المستقبلية على طرح أراضي صناعية مخفضة لإحداث طفرة حقيقية في مجالات الاستثمار الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري، وهو الذي يتوازى مع طرح إنشاء وتطوير المجمعات الصناعية والحرفية، وأيضًا المناطق الاستثمارية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية.

وبعث أشرف عطية رسالة اطمئنان لكل مستثمر طموح وجاد بأن إقامة أى مشروع استثمارى فى أسوان سيحقق لصاحبه العائد المستهدف منه فى ظل انخفاض تكلفة نقل الخامات و قرب منافذ التصدير، بجانب الاستفادة من الأراضى المرفقة بالمناطق الصناعية، وبالإضافة إلى توافر مصادر الطاقة، علاوة على توافر العامل البشري بمختلف المستويات والخبرات المطلوبة للتشغيل.​