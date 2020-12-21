أخبار عاجلة

للمرة الأولى.. التحرش الجنسي "جريمة" في لبنان -
عداد كورونا: الإصابات تتجاوز 80 مليون إصابة -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1227 إصابة جديدة بكورونا -
مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور -
فيروس كورونا: أمل جديد لحماية من لا يستطيع أخذ اللقاح -
إيطاليا: وصول أول شحنة من لقاحات مضادة لكورونا إلى روما -
نواب تنسيقية شباب الأحزاب يستخرجون كارنيهات عضوية البرلمان.. اليوم -
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الدفاع بتأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين بجامعات المعرفة -
البداية من جدة.. "أمير مكة" يستهل جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة غداً -
استشاري أمراض قلب: لا صحة حول قضاء دخان حطب السمر على كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ أسوان يفتتح ملتقى الاستثمار في أسوان 2020

Print
بالصور.. محافظ أسوان يفتتح ملتقى الاستثمار في أسوان 2020 بالصور.. محافظ أسوان يفتتح ملتقى الاستثمار في أسوان 2020

مصراوي Masrawy

06:56 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، اليوم الإثنين، ملتقى "الاستثمار في أسوان 2020"، وذلك في حضور المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، ورؤساء وممثلي الشركات والهيئات الاقتصادية والجمعيات والوزارات المعنية.

أعلن المحافظ عن هيكلة قطاع الاستثمار في المحافظة مع وضع خريطة استثمارية جديدة ترتكز على استراتيجية ورؤية متكاملة لفتح آفاق الاستثمار في كافة مدن ومراكز المحافظة للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، علاوةً على الاستفادة من المزايا النسبية مثل الموقع الجغرافي ووجود للطرق تربطنا بموانئ البحر الأحمر، وأيضًا التنوع فى مصادر الطاقة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة أطلقت لأول مرة من خلال هذا الملتقى، تسهيلات وحوافز استثمارية جديدة تتعلق بطرح أراضي بأسعار مخفضة، لتكون بمثابة رسوم رمزية للمتر في حالات معينة لجذب كبار المستثمرين والمصنعين والمطورين للمشاريع التي تزيد قيمتها عن 300 مليون جنيه، لتصبح هذه المشاريع الكبرى بمثابة نقلة نوعية للنشاط الاقتصادي بالمحافظة، ما يفتح الباب أمام إقامة المزيد من المشروعات وخاصة كثيفة العمالة التي تساهم بشكل مباشر في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب الأسواني.

وأكد اللواء أشرف عطية بأن أسوان تبني خطتها المستقبلية على طرح أراضي صناعية مخفضة لإحداث طفرة حقيقية في مجالات الاستثمار الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري، وهو الذي يتوازى مع طرح إنشاء وتطوير المجمعات الصناعية والحرفية، وأيضًا المناطق الاستثمارية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية.

وبعث أشرف عطية رسالة اطمئنان لكل مستثمر طموح وجاد بأن إقامة أى مشروع استثمارى فى أسوان سيحقق لصاحبه العائد المستهدف منه فى ظل انخفاض تكلفة نقل الخامات و قرب منافذ التصدير، بجانب الاستفادة من الأراضى المرفقة بالمناطق الصناعية، وبالإضافة إلى توافر مصادر الطاقة، علاوة على توافر العامل البشري بمختلف المستويات والخبرات المطلوبة للتشغيل.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين "تنازلات بنكية"

القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين "تنازلات بنكية"

مصرع طالب اصطدمت دراجته النارية بعربة كارو في الدقهلية

مصرع طالب اصطدمت دراجته النارية بعربة كارو في الدقهلية

حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية

حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور

شبكة عيون الإخبارية