هيئة الباحة تفعل مناشطها التوعوية لتحصين المجتمع من خطر الخوارج

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للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل هذا المعتقد

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الباحة، مناشطها الوقائية والتوعوية، ضمن حملة "الخوارج شرار الخلق"، والتي أطلق أعمالها أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

وتهدف الحملة التي دشنها، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في الرئاسة العامة للهيئة وفروعها بمناطق المملكة إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج، وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم.

كما تهدف للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، مع التأكيد على إبراز جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة فرق الخوارج؛ مستهدفة جميع شرائح المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، واللوحات الإلكترونية، والمعارض الذكية، ووسائل النشر الحديثة.

من جانبه، أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة، الشيخ منصور بن علي شراحيلي، أن هذه الحملة انطلاقًا من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها وتحقيقًا لرسالتها؛ التي ترى أن من أوجب الواجبات عليها التحذير من هذه الجماعات والأحزاب التي هي على معتقد الخوارج.

وأضاف: لذا أطلقت هذه الحملة المباركة، بإذن الله - جل وعلا - للتوعية من خطر فكر فرق الخوارج ومعتقدهم على البلاد والعباد وما تسببه من شق الصف وتفرق جماعة المسلمين.

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الباحة