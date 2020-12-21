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الجيش الإسرائيلي يوجه تهديدا مباشرًا لإيران: جاهزون والرد سيكون باهظًا

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الجيش الإسرائيلي يوجه تهديدا مباشرًا لإيران: جاهزون والرد سيكون باهظًا الجيش الإسرائيلي يوجه تهديدا مباشرًا لإيران: جاهزون والرد سيكون باهظًا

مصراوي Masrawy

06:43 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

وكالات:
وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أڤيڤ كوخافي، اليوم الإثنين، تهديدا مباشرًا لإيران و"شركائها بالمنطقة"، بأنهم "سيدفعون ثمنا باهظا جدا" في حال الاعتداء على تل أبيب.
وأكد، حسبما نقلت عنه وكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين، أن مستوى رد الفعل وجميع الخطط باتت جاهزة لدى الجيش الإسرائيلي في حال تنفيذ أي اعتداء.
وقال كوخافي تمكنا في العام الماضي من منع عمليات اختراق في الجنوب والشمال؛ منعنا هجمات بسبب النشاط الواسع وأعمال الاعتقال الليلية في الضفة الغربية.
وأضاف كوخافي أنه "وبالتزامن مع هذا كله، تمكن جيش الدفاع من إدارة حرب وقائية فعالة - المعركة ما بين الحروب - وهي عبارة عن خطوات تنتقص من القدرات والتهديدات الاستراتيجية، وبالتالي تمنع نشوب حرب؛ هي إجراء يعكس قدرات جيش الدفاع في أفضل صوره - الذي يعتبر بنظر أعداءه جيش مبادر، ومبدع، وفعال ومهاجم يؤدي مهامه بصورة دقيقة، مفاجئة ومهنية".
وتابع كوخافي "تتضمن هذه الحرب الوقائية سلسلة طويلة من العمليات العسكرية والمعقدة على كافة الجبهات. بعضها ظاهر للعيان وبعضها سري، وكلها تقلل وتبعد التهديدات، وتساهم في خلق ظروف أفضل لنشاط قوات جيش الدفاع في الحاضر والمستقبل، وتعزز قوة الردع، وتؤثر على شكل المنطقة".
وقال كوخافي أنه "في الآونة الأخيرة نسمع عن تصعيد في التهديدات الإيرانية ضد دولة إسرائيل. إذا أقدمت إيران وشركاؤها، أعضاء المحور الراديكالي، سواء كانوا من دول الدائرة الأولى أو الثانية، بأي عمل ضد دولة إسرائيل، سيرون أن شراكتهم مكلفة وثمنها باهظ جدًا".
وأكد كوخافي على أن "جيش الدفاع سيهاجم بقوة كل من كان شريكًا_ بشكل جزئي أو كامل، قريب كان أو بعيد_ بأي عمل ضد دولة إسرائيل أو ضد أهداف إسرائيلية. أقول الأشياء ببساطة وأصف لأعدائنا الوضع - مستوى رد الفعل وجميع الخطط باتت جاهزة ومُهيأ لها".
وختم كوخافي "يجب علينا أن نرى في مبدأ النصر بوصلة ترشدنا في كل وقت وفي كل موضوع - في العمليات العسكرية وفي التدريبات، في الأيام العادية وفي حالات الطوارئ، في الداخل وعلى الجبهات. مبدأ النصر ليس بمصطلح يستعمل فقط في الحرب. هو أساس مهم لا بل هوية الجندي في مهماته اليومية. كل جندي يتواجد في مواجهة مع العدو، سواء في الأيام الروتينية أو في الحرب، يجب عليه أن يتصرف بسرعة وصرامة، ساعيًا للمواجهة وإحباط كل تهديد".

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