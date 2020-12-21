إسبانيا تحظر دخول المسافرين القادمين من بريطانيا اعتبارًا من الغد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

مدريد - (د ب أ)

أعلنت إسبانيا، حظر دخول المسافرين القادمين من بريطانيا اعتبارًا من غد الثلاثاء، بسبب ظهور سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الحكومة في مدريد اليوم، أن هذه الخطوة، التي اتخذتها دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، سوف تسري اعتبارا من غد الثلاثاء.

وأضافت الحكومة أن قرار الحظر لا يسري على المواطنين الاسبان أو الأجانب الذين يحملون تاشيرة إقامة في إسبانيا.

وذكرت سلطات المطارات الوطنية في إسبانيا أن إجمالي عدد رحلات الطيران المقررة من وإلى بريطانيا اليوم الاثنين، يبلغ 201 رحلة، ولم يتم الغاء أي منها.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 8ر1 مليون حالة حتى صباح اليوم الاثنين، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية .

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إسبانيا بلغ 48926 حالة. وتعافي من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بكورونا في البلاد 150 ألفًا و376 شخصًا من المصابين.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 46 أسبوعًا.