فرنسا: استقرار حالة ماكرون رغم استمرار ظهور بعض أعراض كورونا عليه

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باريس - (ا ف ب)

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، أن حالة الرئيس إيمانويل ماكرون مستقرة على الرغم من استمرار ظهور بعض أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه. ويقضي الرئيس الفرنسي فترة حجر صحي في منتجع لا لونتيرن الرئاسي قرب قصر فرساي منذ إعلان إصابته بكوفيد-19 الخميس الماضي.

صرح جابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية للصحفيين، اليوم الاثنين، أن بعض أعراض الإصابة بفيروس كورونا ما زالت تظهر على الرئيس إيمانويل ماكرون لكن حالته العامة مستقرة.

وكانت الفحوص قد أظهرت يوم الخميس الماضي، إصابة ماكرون (43 عامًا) بكوفيد-19. ويخضع الرئيس للحجر الصحي في منتجع لا لونتيرن الرئاسي قرب قصر فرساي.