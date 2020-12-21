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رئاسة الجمهورية: 100 مليار جنيه حزم تمويل لقطاعات الدولة من شركاء التنمية الدوليين

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رئاسة الجمهورية: 100 مليار جنيه حزم تمويل لقطاعات الدولة من شركاء التنمية الدوليين رئاسة الجمهورية: 100 مليار جنيه حزم تمويل لقطاعات الدولة من شركاء التنمية الدوليين

مصراوي Masrawy

06:19 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

(مصراوي):

قال السفير بسام راضي المتحدث بأسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح استعرض خلال اجتماع المجموعة الوزارية، اليوم الاثنين، حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عام 2020 من شركاء التنمية الدوليين، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، والتي بلغت حوالي 10 مليارات دولار، في إطار تمويل سياسات التنمية الشاملة بالدولة.

وعقد السيسي اجتماعًا اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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مصراوي Masrawy

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