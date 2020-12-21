أخبار عاجلة

عداد كورونا: الإصابات تتجاوز 80 مليون إصابة -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1227 إصابة جديدة بكورونا -
مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور -
فيروس كورونا: أمل جديد لحماية من لا يستطيع أخذ اللقاح -
إيطاليا: وصول أول شحنة من لقاحات مضادة لكورونا إلى روما -
نواب تنسيقية شباب الأحزاب يستخرجون كارنيهات عضوية البرلمان.. اليوم -
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الدفاع بتأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين بجامعات المعرفة -
البداية من جدة.. "أمير مكة" يستهل جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة غداً -
استشاري أمراض قلب: لا صحة حول قضاء دخان حطب السمر على كورونا -
"الشهلوب" إلى عالم الإبل.. صفقة بـ6 متون وهدايا تنهال وبغيته إنجاز الـ35 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

شاهد "الاقتران العظيم" بين زحل والمشترى (بث مباشر)

Print
شاهد "الاقتران العظيم" بين زحل والمشترى (بث مباشر) شاهد "الاقتران العظيم" بين زحل والمشترى (بث مباشر)

مصراوي Masrawy

06:08 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

نشر مركز الفلك الدولي الذي يتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقرًا له، بثًا مباشرًا على صفحته على "فيسبوك"، توثق ظاهرة "الاقتران العظيم" التي لن تتكرر قبل عام 2080، التي يتقارب خلالها كوكبي المشتري وزحل إلى أقصى حد.

وسيتقارب المشتري وزحل مساء الاثنين فوق الأفق، بعد غروب الشمس بفترة وجيزة عند الساعة 22:37 بتوقيت أبوظبي أو 21:37 بتوقيت مكة، 20:37 بتوقيت القاهرة، 18:22 بتوقيت غرينيتش، إلى مسافة تعد الأقرب منذ ما يقرب من 400 عام.

وسيظهر الكوكبان الغازيّان العملاقان في حقل الرؤية عينه لأدوات المراقبة، ما يعطي انطباعًا بأنهما قريبان لدرجة الاندماج، فيما تفصل مئات ملايين الكيلومترات بينهما في الواقع.

وللتمتع بهذا المشهد، يتعين الاستعانة بأداة مراقبة صغيرة وإيجاد سماء منقشعة تماما وتصويب النظر في اتجاه جنوب الغرب، في نطاق من الأرض يضم مناطق في أوروبا الغربية (إيرلندا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال)، إضافة إلى أنحاء واسعة من إفريقيا.

البث المباشر..

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور

التحريات الأولية في مصرع 7 أشخاص بمستشفى في العبور: ماس كهربائي

التحريات الأولية في مصرع 7 أشخاص بمستشفى في العبور: ماس كهربائي

مصرع طالبة اختناقًا أثناء الاستحمام في الشرقية

مصرع طالبة اختناقًا أثناء الاستحمام في الشرقية

8 الصبح - أهالينا بالخارج : " فيبي " .. قصة نجاح مصرية في مجال التعليم بكندا

8 الصبح - أهالينا بالخارج : " فيبي " .. قصة نجاح مصرية في مجال التعليم بكندا

شبكة عيون الإخبارية