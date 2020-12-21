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السودان والهند تقرران تعليق جميع الرحلات الجوية مع بريطانيا

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السودان والهند تقرران تعليق جميع الرحلات الجوية مع بريطانيا السودان والهند تقرران تعليق جميع الرحلات الجوية مع بريطانيا
بسبب السلالة الجديدة من "كورونا"

السودان والهند تقرران تعليق جميع الرحلات الجوية مع بريطانيا

قررت السودان اليوم، تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وأستراليا، وعدم قبول الوافدين إلى السودان الذين أقاموا أو عبروا من هذه البلدان.
وأوضحت سلطة الطيران المدني السودانية في بيان لها، أن هذا القرار يأتي على إثر بروز سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19 بالمملكة المتحدة.

الهند
أعلنت الهند اليوم تعليق الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة، على خلفية تخوفات بسبب اكتشاف سلالة جديدة من في بريطانيا.
وأوضحت وزارة الطيران المدني الهندية، أنه نظراً للوضع السائد في المملكة المتحدة، قررت الهندية تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا إلى الهند بشكل مؤقت بدءًا من غدٍ الثلاثاء حتى 31 من ديسمبر الجاري.الرحلات الجوية بريطانيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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