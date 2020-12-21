طالبة بتعليم ينبع تحصد جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج

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خلال حفل "عن بعد" برعاية وزير التعليم

حصدت الطالبة أمجاد وليد باهويني، من إدارة تعليم ينبع، جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي، في دورتها الثالثة عشرة، على مستوى المملكة للمرحلة الثانوية.

وجرى تكريم الطالبات اللاتي فازت ملفاتهن على مستوى المملكة للمرحلة الثانوية والمتوسطة والابتدائية في حفل أقيم، اليوم الاثنين "عن بعد"، برعاية وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وبارك مدير تعليم ينبع، سليم بن عبيان العطوي، للطالبة أمجاد وليد باهويني، ترشيحها على مستوى المملكة، مثمنًا الجهود

التي بُذلت من قسم إرشاد الطالبات بتعليم ينبع وأسرة الطالبة.

وقال إن جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي، تهدف إلى تحقيق توجيهات ورؤى أصحاب وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب في مجال العناية بالموهوبين وبالمتفوقين والمبدعين من الطلاب والطالبات.

وتسعى الجائزة إلى تعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون، وفتح أبواب المنافسة فيما بينهم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء والتواصل فيما بينهم، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمكتب التي تُعنى بالاهتمام بالناشئة والاستثمار في الإنسان، كما تجسّد الجائزة اهتمام القطاع الخاص بالتعليم وصناعة إنسان الغد الخليجي.

من جهتها، عبرت الطالبة "باهويني"، في كلمة ألقتها نيابةً عن طلبة مجلس التعاون الخليجي المتفوقين للعام 2020، والذين حصدوا جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي، عن سعادتهم وسرورهم بهذا التكريم الذي جاء ثمرةً لما بذلوه من جهدٍ وعمل للوصول إلى هذه المرحلة، وتحقيق ما سعوا إليه من تفوق وتكريم، مثمنين جهود دولهم وأسرهم ومعلميهم في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي إيمانًا من الجميع بأهمية تعزيز وتنمية قدرات الطلبة ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات أوطانهم، بما يتماشى مع مستجدات واقعهم الذي يعيشونه.إدارة تعليم ينبع جائزة مكتب التربية العربي