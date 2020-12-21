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مالطا تعلق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا

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مالطا تعلق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا مالطا تعلق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا

مصراوي Masrawy

05:53 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

فاليتا - (د ب أ)

قررت مالطا تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا، اعتبارًا من اليوم الاثنين، وسط مخاوف بشأن سلالة جديدة معدية من (كوفيد -19).

وتم الإعلان عن قرار تعليق الرحلات الجوية بعد ساعات فقط من إعلان وزارة الصحة في مالطا أن الركاب القادمين من بريطانيا سيطلب منهم البقاء في حجر صحي لمدة 14 يومًا عند الوصول. ولم يتم إعطاء تفسير لتغيير الاتجاه.

وسيتم منح مواطني مالطا الموجودين حاليًا في بريطانيا الفرصة للعودة إلى بلادهم، بشرط أن يخضعوا لاختبار (كوفيد-19) عند الوصول وقضاء 14 يومًا في الحجر الصحي.

وقالت وزارة الصحة في مالطا، إن الإجراء، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الاثنين، مؤقت وأعربت عن أملها في يتبنى الاتحاد الأوروبي موقفا مشتركا بشأن هذه القضية.

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