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.. خطة قطاع السجون لمواجهة خطر

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بالفيديو.. خطة قطاع السجون لمواجهة خطر فيروس كورونا .. خطة قطاع السجون لمواجهة خطر

مصراوي Masrawy

05:55 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب - علاء عمران:

يشهد قطاع السجون تطورا كبيرا فى أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة إلى نزلاء السجون عبر مستشفيات حديثة مزودة بأحدث المعدات وأطباء على أعلى مستوى من الكفاءة.

يأتي ذلك فضلا عن قوافل طبية توجة الى مختلف السجون لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان ، وتضم القوافل كافة التخصصات ، وفى الحالات يتم استكمال العلاج فى مستشفيات خارجية حرصا على حياة النزلاء واعلاء لقيم حقوق الأنسان .

وحرصت وزارة الداخلية على اتخاذ التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار المستجد، وفحص كافة العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حرارى بكافة السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدوري على الجميع فضلًا عن استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكافة مستشفيات السجون.

وأكد عدد من النزلاء بان قوافل طبية تأتى بصفة مستمرة ويتم توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج اللازم لكل حالة، موجهين الشكر إلى وزارة الداخلية على هذه الجهود.

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