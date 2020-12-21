بالصور.. فض سرادق عزاء وحفلي زفاف ضمن إجراءات مواجهة كورونا بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية - فاطمة الديب:

نفذت أجهزة مركزي الزقازيق وديرب نجم بالشرقية، اليوم الإثنين، حملات تفتيشية على المحال التجارية والمقاهي والكافيهات وقاعات الأفراح؛ للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مقهى مخالف بقرية "يوسف سلامة" التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجي بالزقازيق، والتحفظ على 10 "شيش" واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى فض سُرادق عزاء بقرية "أبو حاكم" التابعة للمركز.

كما جرى غلق قاعتي أفراح مأهولتين بقرية "السحايرة" ونادي المعلمين بديرب نجم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.