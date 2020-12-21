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يتابع الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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السيسي يتابع الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتابع الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

مصراوي Masrawy

05:45 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح اليوم الاثنين، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والأداء المالي والاقتصادي للدولة وجهود تعزيز مناخ الاستثمار.

ووجّه الرئيس بتركيز استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على زيادة الفرص الاستثمارية الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، بالتنسيق ما بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وبالتكامل مع عملية التنمية والتطور الشامل لمنظومة الموانئ والخدمات الملاحية على مستوى الجمهورية.​

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مصراوي Masrawy

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