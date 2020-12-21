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بعد زيادة إصابات كورونا.. الصحة تقرر وقف كافة الإجازات للأطباء والتمريض (خاص)

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بعد زيادة إصابات كورونا.. الصحة تقرر وقف كافة الإجازات للأطباء والتمريض (خاص) بعد زيادة إصابات كورونا.. الصحة تقرر وقف كافة الإجازات للأطباء والتمريض (خاص)

مصراوي Masrawy

05:44 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- أحمد جمعة:

قررت وزارة الصحة والسكان، وقف كافة الإجازات للأطقم الطبية بجميع المستشفيات والوحدات والهيئات التابعة لها.

جاء ذلك بحسب الخطاب الذي أرسله الدكتور محمد عبدالوهاب، رئيس قطاع مكتب وزيرة الصحة، إلى مساعدي ومستشاري وزيرة الصحة، ورؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، ومديري مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات، وحصل عليه مصراوي.

وشدد الخطاب على الالتزام برفع كفاءة الأطقم الطبية والتجهيزات والمستلزمات الطبية، ورفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات.

وبحسب الخطاب، يأتي ذلك في ضوء متابعة وزارة الصحة المستمرة للموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في هذا الشأن.

وتزايدت أعداد إصابات ووفيات كورونا اليومية في منذ أواخر الشهر الماضي، لتسجل وزارة الصحة أمس 664 حالة إيجابية جديدة و29 حالة وفاة، ليصل بذلك إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر حتى الأحد، لـ 125555 حالة إيجابية من ضمنهم 106817 حالة تم شفاؤها، و7098 حالة وفاة.

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