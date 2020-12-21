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حدث نادر.. بعد قليل زحل والمشترى في "اقتران عظيم" يحدث مرة واحدة في العمر

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حدث نادر.. بعد قليل زحل والمشترى في "اقتران عظيم" يحدث مرة واحدة في العمر حدث نادر.. بعد قليل زحل والمشترى في "اقتران عظيم" يحدث مرة واحدة في العمر

مصراوي Masrawy

05:34 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

دعا مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" المصريين، خاصة الأطفال؛ لمشاهدة ظاهرة "الاقتران العظيم" بين كوكبي زحل والمشترى، مساء اليوم الاثنين، حيث ينظم المتحف فعالية مهمة لرصد الظاهرة، تمتد من الساعة الخامسة مساء وحتى العاشرة مساء في مقر المتحف.

وقال الدكتور نبيل حلمي، رئيس جمعية الجديدة، إن المتحف التابع للجمعية، يتأهب بتلسكوبات فلكية لرصد ظاهرة الاقتران العظيم، وهي الظاهرة الفلكية التي لم تحدث منذ نحو 397 عامًا، للاقتراب الشديد والنادر بينهما هذا العام والذي يقدر بنسبة 0.01 درجة، بفارق ثانية واحدة.

وأوضح الدكتور أسامة عبدالوارث مدير عام المتحف، أنه سيتم رصد الظاهرة بتلسكوبات سيوفرها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضي، والتي تأتي وفقًا لبروتوكول تعاون بين الجانبين لتنفيذ نشاط مشترك ومستمر على مدار العام بهدف نشر الثقافة الفلكية بين جموع الشباب والأطفال والتوعية بمجالات علوم الفلك والجيولوجيا والجيوفيزياء وأبحاث الشمس والفضاء والمغناطيسية والكهربية الأرضية والنانو تكنولوجي.​

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