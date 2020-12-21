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الناشط ناثان لو يسعى للجوء في بريطانيا بعد الفرار من هونج كونج

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الناشط ناثان لو يسعى للجوء في بريطانيا بعد الفرار من هونج كونج الناشط ناثان لو يسعى للجوء في بريطانيا بعد الفرار من هونج كونج

مصراوي Masrawy

05:47 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

هونج كونج - (د ب أ)

أعلن الناشط ناثان لو، اليوم الاثنين، أنه يسعى للجوء في بريطانيا، بعد خمسة أشهر من فراره عقب اصدار مذكرة اعتقال بحقه في هونج كونج بناء على اتهامات تتعلق بالأمن الوطني.

وكتب ناثان عبر فيسبوك في معرض الإعلان عن قراره: "بغض النظر عن المكان الذي أتواجد فيه فلن أتخلى عن هويتي كمواطن من هونج كونج وسوف أكون فخورًا بهذه الهوية التي تمثل الإرادة والشجاعة والسعي وراء الحرية".

وفر النائب السابق من هونج كونج فيما طبقت بكين قانون الأمن الوطني المثير للجدل والذي يستهدف النزعة الانفصالية وأعمال التخريب والتواطؤ مع القوى الأجنبية والإرهاب.

واستخدمت السلطات في هونج كونج القانون لشن حملة إجراءات صارمة على كل اشكال المعارضة بتركيز على حركة موالية للديمقراطية بالإقليم.

وكتب ناثان في مقال رأي اليوم الاثنين بصحيفة "ذا جارديان": "قررت الفرار حيث يمكننا التحدث بحرية".

وعند سؤاله عن السبب وراء عدم اختياره اللجوء في الولايات المتحدة، بالوضع في الاعتبار علاقاته هناك، قال إن "الإجابة تتعلق باستراتيجية الغرب بمقاومة التوسع السلطوي للصين".

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