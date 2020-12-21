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الفاتيكان يسمح بتلقي لقاحات كورونا رغم ارتباطها بأنسجة أجنة مجهضة

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الفاتيكان يسمح بتلقي لقاحات كورونا رغم ارتباطها بأنسجة أجنة مجهضة الفاتيكان يسمح بتلقي لقاحات كورونا رغم ارتباطها بأنسجة أجنة مجهضة

مصراوي Masrawy

05:45 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

روما - (د ب أ)

مهد مجمع العقيدة والإيمان بالفاتيكان، اليوم الاثنين، الطريق لتلقي الكاثوليك لقاحات (كوفيد-19) حتى لو كان قد تم استخدام أنسجة أجنة مجهضة لتطويرها.

وقال مجمع العقيدة والإيمان: "من المقبول أخلاقياً تلقي لقاحات كوفيد-19 التي استخدمت سلالات خلوية من أجنة مجهضة في عمليات البحث والإنتاج الخاصة بها".

وأوضح أنه في ظل عدم وجود وسائل أخرى لوقف الوباء أو حتى منعه، فإن الصالح العام قد يقتضي التطعيم، خاصة لحماية الفئات الأضعف والأكثر تعرضا للفيروس.

وقال المجمع إنه بينما ينبغي أن يكون للناس الحق في رفض التطعيم "لأسباب تتعلق بالضمير"، فإن من يتخذون هذا الخيار "يجب عليهم بذل قصارى جهدهم" لتجنب نشر الفيروس.

وشدد المجمع على أن موقف الفاتيكان "لا ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يشير إلى وجود تأييد أخلاقي لاستخدام سلالات خلوية مأخوذة من أجنة مجهضة".

وأضاف أن الفاتيكان يشجع شركات الأدوية والحكومات على إنتاج وإقرار وتوزيع وتقديم لقاحات مقبولة أخلاقياً لا تسبب مشاكل للضمير.

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