أمير الباحة يتابع أداء أكثر من 55 ألف طالب وطالبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

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ويشيد بالتجربة المميزة لوزارة التعليم المواكبة للظروف الحالية

تابع أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أداء أكثر من 55 ألف طالب وطالبة، لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في مدارس المنطقة.

واطمأن أمير الباحة، عبر اتصال هاتفي، مع مدير عام التعليم بالمنطقة، الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، على سير اختبارات الطلاب والطالبات، والتي تتم عن بُعد، في ظل الظروف الاستثنائية عبر منصة "مدرستي"، مع تأكيده على أهمية تأدية الجميع لاختباراتهم بكل يسر وسهولة ودون وجود عوائق تقنية سواء في الاتصالات أو الكهرباء.

وحرص على حضور مدير شركة الاتصالات السعودية بمنطقة الباحة، المهندس عبدالله المرطان، ومدير شركة الكهرباء بالمنطقة، المهندس صالح عسيري، أثناء الاتصال.

وعُقد اجتماع عاجل، لمناقشة عدد من الملاحظات، تستوجب وضع أسرع الحلول الفورية لها، مع اطلاعه على الجهود التقنية المقدمة، خلال فترة الامتحانات ومدى شمولية الخدمات المقدمة في جميع المحافظات.

من جهته، أعرب الدكتور "الزهراني"، عن شكره وتقديره ومنسوبي التعليم كافة في المنطقة على ما يلقاه العمل التعليمي من متابعة مباشرة ومستمرة من الأمير الدكتور حسام بن سعود.

وقال إن هذا الاهتمام والدعم المباشر منه يحفّز الجميع على بذل المزيد من الجهود بما يحقق تطلعات الأمير، واهتمامه الدائم بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات.

وأضاف أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، انطلقت بشكل منتظم وبكل يسر وانسيابية عبر ما وفرته وزارة التعليم من خدمات وإمكانات مميزة في منصة "مدرستي" التعليمية، وبوجود نخبة من المشرفين التربويين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات.

فيما يتم إعداد تقارير يومية عن سير الاختبارات من مكاتب التعليم بمحافظات المنطقة، منوهًا بجهود فرق العمل واللجان المشكلة في متابعة أعمال الاختبارات وما تقدمه من دعم ومساندة للعاملين في المدارس، والعمل على تحقيق الأهداف التربوية المنشودة بما ينعكس على الارتقاء بنواتج التعلّم وتحسين فرص التحصيل الدراسي، متمنيًا التوفيق للطلاب والطالبات.

أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز