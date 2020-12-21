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رئيس جامعة شقراء يتسلم تقرير "الملتقى الافتراضي الأول للتعليم الإلكتروني" ويشيد بفعالياته

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نفذ خلال 3 أيام وشارك فيه 10 متخصصين

رئيس جامعة شقراء يتسلم تقرير

تسلم رئيس جامعة شقراء الدكتور علي محمد السيف، في مكتبه، تقرير الملتقى الأول للتعليم الإلكتروني الذي أقامته جامعة شقراء في الفترة من 8 ربيع الآخر ولمدة ثلاثة أيام، وبتنظيم من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية.

حظي الملتقى بحضور ومشاركة خبراء ومختصين في التعليم الإلكتروني، وتحدث فيه أكثر من 10 متحدثين ناقشوا على مدار ثلاثة أيام عدة محاور رئيسية؛ أبرزها: التحول نحو التعليم الإلكتروني بالمملكة العربية .

وكان من أهداف الملتقى: دعم التعليم الإلكتروني، وتسليط الضوء على التحول النوعي في التعليم الإلكتروني بجامعة شقراء، واستشراف مستقبل التعليم الإلكتروني في الجامعات، وتعزيز الوعي بالدور الأكاديمي والمجتمعي لإنجاح التعليم الإلكتروني، وعرض التجارب المحلية في مجال التعليم الإلكتروني.

سلم التقرير وكيل جامعة شقراء للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز السياري، بحضور عميد كلية الحاسب الدكتور سلطان رفاع العتيبي، ووكيلة التعليم الإلكتروني الدكتورة أسماء الشهري.

وشكر رئيس جامعة شقراء الدكتور علي السيف جميع العاملين على نجاح هذا الملتقى المتميز، وأشاد بما احتوى عليه من محاور، وما حظي به من مشاركات متعددة، والتي عكست ما بذل فيه من جهد وعمل في سبيل إنجاح فعالياته، مما كان له دور بارز في تحقيق الأهداف المأمولة من تنفيذه.

رئيس جامعة شقراء يتسلم تقرير

رئيس جامعة شقراء يتسلم تقرير

رئيس جامعة شقراء الدكتور علي محمد السيف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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