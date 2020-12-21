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اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني.. اندماج ناجح لمستقبل واعد

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اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني.. اندماج ناجح لمستقبل واعد اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني.. اندماج ناجح لمستقبل واعد
بعد استيفاء كل المتطلبات النظامية اللازمة لإتمام الصفقة

اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني.. اندماج ناجح لمستقبل واعد

اندمجت شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني والشركة الأهلية للتأمين التعاوني بعد استيفاء كل المتطلبات النظامية اللازمة لإتمام صفقة الاندماج.

وبهذه الخطوة انتقلت كل حقوق والتزامات الشركة الأهلية لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، كما تم إصدار الأسهم الجديدة لمساهمي الشركة الأهلية لدى شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني.

يشار إلى أن اندماج شركة اتحاد الخليج والشركة الأهلية قد تُوج بالنجاح بفضل الدعم المتواصل من البنك المركزي السعودي، وكذلك بدعم هيئة السوق المالية ودعم كلٍ من مساهمي الشركتين.

كما يؤكد الكيان الجديد "شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني" باستمرارها في خدمة العملاء الحاليين للشركتين بنفس الكفاءة والاحترافية من خلال كافة فروع ونقاط بيع كلاً من الشركتين كما يمكن لعملاء الشركتين التواصل مع الشركة من خلال الارقام الموحدة.

وبنجاح اندماج الشركين فقد خطا معاً خطوة نحو مستقبل واعد من خلال التطوير والتكامل لنموا ونتوسع ونحقق رؤيتنا المستقبلية. شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني الشركة الأهلية للتأمين التعاوني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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