صور.. إصابة شخصين في انقلاب مقطورة على الطريق الإقليمي بالشرقية

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الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب سائق سيارة نقل ثقيل بمقطور، وتبّاع السيارة، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الاثنين؛ إثر انقلاب السيارة واشتعال النيران في الكابينة على الطريق الدائري الإقليمي بالقرب من نزلة بلبيس في الشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل بمقطورة بالطريق الإقليمي بالقُرب من نزلة طريق "بلبيس – القاهرة" الصحراوي، واشتعال النيران في كابينة السيارة، وإصابة السائق والتباع، الأول إصاباته طفيفة، والثاني أصيب بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل التباع إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.