"القومي للشهداء": 50% تخفيضًا على قيمة سفر أسر الشهداء والمصابين بالقطارات

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

خاطب المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، اليوم الاثنين، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بشأن المشكلات التي تواجه أسر الشهداء والمصابين خلال سفرهم بالقطار وعدم تمتعهم بنسبة خصم.

وأكد المجلس في بيان اليوم، أنه صدر قرار وزير النقل رقم 54 لسنة 2020 بشأن تنظيم سفر بعض الفئات بالقطارات، ومن بينهم مصابي ثورة 25 يناير، بمنح مصابي ثورة 25 يناير، تخفيضًا قيمته 50% من أجور السفر المعمول بها بموجب كارنيه المجلس.

يأتي هذا في إطار استراتيجية الدولة في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الموازنة العامة، من خلال تحمل كل وحدة اقتصادية أعبائها المالية، ما أدى إلى قيام الهيئة بانتهاج سياسة جديدة تساهم في تحديث وتحسين أسطول عربات نقل الركاب، للارتقاء بمستوى الخدمة وتوفير الأمن والسلامة لجمهور المسافرين.

وأكد المجلس أن يتم خصم قيمة التخفيض المذكور من موازنة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.