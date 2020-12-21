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رئيس أركان القوات المسلحة يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "صمود - 16"

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رئيس أركان القوات المسلحة يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "صمود - 16" رئيس أركان القوات المسلحة يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "صمود - 16"

مصراوي Masrawy

05:21 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

(مصراوي):

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود ذو جانبين "صمود -16" والذي نفذته إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة السنوية للتدريب القتالي.

تضمنت المرحلة عرض الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة وتحقيق المهام المخططة في التوقيتات المحددة، وتم تنفيذ المشروع باستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية في التدريب وتقييم مستوي العناصر المشاركة بالمشروع، ظهر خلال المشروع المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية وتنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، والإنتاج الحربي، لرجال الجيش الثالث الميداني، مشيدًا بالجهد الذي يبذلونه في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الوصول بالوحدات والتشكيلات إلى أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي.

كما ناقش عدد من القادة والضباط المشاركين في التدريب في أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهـة المتغيـرات الحادة والسريعة أثنـاء سير المعركة.

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.

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