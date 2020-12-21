موسكو: خبراء روس يتحققون من معلومات حول سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا

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مصراوي Masrawy

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الروسية أن خبراء روس يقومون بالتحقق من المعلومات حول السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، التي ظهرت في بريطانيا.

وذكر بيان للمكتب الصحفي لوزارة الصحة الروسية، اليوم الاثنين، أنه يجري حاليا التحقق من المعلومات بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، التي ظهرت في المملكة المتحدة، من قبل المتخصصين الروس وهم على اتصال بزملائهم الأجانب ومنظمة الصحة العالمية بهذا الصدد.

وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس " كورونا" المستجد أعلن في وقت سابق اليوم أن روسيا ستعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا اعتبارا من يوم الغد الثلاثاء 22 ديسمبر الجاري لمدة أسبوع.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس الأحد عن رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس "كورونا"، التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا، في ثلاث دول أخرى، هي الدنمارك وهولندا وأستراليا.