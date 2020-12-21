الجيش اليمني يسقط مسيرة مفخخة تابعة لمليشيا الحوثي شرقي صنعاء

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مصراوي Masrawy

عدن - (أ ش أ):

أعلن الجيش اليمني، اليوم الإثنين، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة تابعة لمليشيا الحوثي في نهم شرقي محافظة صنعاء.

وذكر الجيش، في بيان نقله موقعه الرسمي (سبتمبر نت)، أن قواته في بلدة نهم نجحت في إسقاط طائرة بدون طيارة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي وذلك في سماء المديرية الواقعة إلى الجهة الشرقية من محافظة صنعاء.

في السياق، خاض الجيش اليمني معارك عنيفة تحت غطاء جوي من قوات التحالف العربي في محافظة مأرب النفطية شرقي البلاد.

وذكر بيان أن الجيش اليمني وقبائل مأرب الشعبية خاضت معارك شرسة في أطراف "جبل مراد" في أعقاب تسلل مليشيات الحوثي إلى أحد المواقع العسكرية.. ما أسفرت عن سقوط عشرات العناصر بصفوف مليشيا الحوثي قتلى وجرحى.

وشنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية (التحالف العربي) عدة غارات جوية على تعزيزات قتالية كانت تحمل تعزيزات بشرية وأسلحة وذخائر للمليشيات الحوثية، جنوبي محافظة مأرب.. ما أسفر عن تدمير آليات حوثية قادمة لتعزيز خطوط التماس ومصرع جميع من كانوا على متنها.