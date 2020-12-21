الشرطة الأفغانية: مقتل رئيس اتحاد الصحفيين بولاية غزني على يد مسلحين

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مصراوي Masrawy

كابول - (أ ش أ):

أعلنت شرطة ولاية غزني الأفغانية مقتل رئيس اتحاد الصحفيين بالولاية في هجوم شنه مسلحون مجهولون اليوم الاثنين.

وأوضحت الشرطة، حسبما ذكرت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم، أن الصحفي الراحل يُدعى رحمة الله نيكزاد، ولقي حتفه أمام منزله، مشيرة إلى أن نيكزاد يعد خامس صحفي يستهدفه مسلحون مجهولون خلال الشهرين الماضيين في أفغانستان.

ودعا الصحفيون في أفغانستان يوم السبت، الماضي الحكومة إلى بدء التحقيق في حوادث الاغتيال الأخيرة ضد عدد من الصحفيين، موضحين أن عدم الاكتراث بالتحقيق في هذه الحوادث سيؤدي إلى إلحاق مزيد من الضرر لحرية الصحافة في البلاد.

يُذكر أن حركة طالبان الإرهابية نفت، في بيان رسمي، تورطها في حادث اغتيال نيكزاد.