أمانة منطقة عسير تغلق مطعماً شهيراً للأسماك

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بسبب مخالفات تتعلق بالنظافة ومواد غير صالحة

أغلقت أمانة منطقة عسير مطعماً شهيراً للأسماك بعد رصد الفرق الرقابية عدداً من المخالفات بالموقع، ومنها سوء النظافة العامة والعاملين، وانتهاء صلاحية الشهادات الصحية، والعثور على مواد غير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى سوء الحفظ والتخزين.

وتأتي عقوبة الإغلاق ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي ينفذها مراقبو أمانة المنطقة وبلدياتها لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين تزامناً مع حملة الأمانة الرقابية بالمنطقة.

من جهته، أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الفرق الرقابية لأمانة المنطقة وبلدياتها تواصل أعمالها الرقابية على المطاعم والمنشآت التي تقدم الأغذية بهدف التأكد من سلامتها وصحتها، موضحاً أن الفرق رصدت مخالفات متنوعة في مطعم شهير للأسماك وتم اتخاذ عقوبة الإغلاق الفوري عليه وسيتم إكمال بقية الإجراءات.

وأضاف "الحميدي": "جولات الأمانة مستمرة على كل الأنشطة الغذائية"، مبيناً أن حملة الرقابة على المطاعم أسفرت حتى يوم أمس عن زيارة ٢٩٥ مطعماً، كان عدد المطاعم المطابقة للاشتراطات ١٨٢ وغير المطابقة ١١٣.

وأوضح أن عدد الغرامات المعتمدة وصل إلى ٢٢٠ غرامةً وتم إغلاق ٢٧ منشأة، مشيراً إلى سحب ما يقارب ٥٧ عينةً لتحليلها في المختبر، مضيفاً أن كمية الأغذية التي تمت مُصادراتها ٥١٠ لترات، ووصلت في مجملها إلى ٩٢٦ كجم.

الجدير بالذكر أن أمانة منطقة عسير بدأت حملتها الرقابية على مستوى الأمانة وبلدياتها مؤخراً، حيث زار أمين المنطقة عدداً من المطاعم والمنشآت التجارية ذات العلاقة بالنشاط الغذائي في أبها ومحايل والمجاردة وتنومة، واتخاذ العقوبات النظامية ومصادرة كميات من الأغذية غير الصالحة، كما أن الحملة مستمرة وحققت الكثير من النتائج والأهداف المرسومة ميدانياً.

أمانة منطقة عسير