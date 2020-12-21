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كورونا في العراق.. 1200 إصابة جديدة و13 وفاة و1668 حالة شفاء

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كورونا في العراق.. 1200 إصابة جديدة و13 وفاة و1668 حالة شفاء كورونا في العراق.. 1200 إصابة جديدة و13 وفاة و1668 حالة شفاء
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

كورونا في العراق.. 1200 إصابة جديدة و13 وفاة و1668 حالة شفاء

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 585345 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12710، فيما تم تسجيل 1668 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 522637 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 49998، من بينهم 182 يرقدون في العناية المركزة.العراق الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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