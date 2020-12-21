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مدير تعليم رجال ألمع: الاختبارات تسير بشكل سلس ودون أي معوقات

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تُجرى هذا العام عبر منصة "مدرستي"

مدير تعليم رجال ألمع: الاختبارات تسير بشكل سلس ودون أي معوقات

زار مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع، الدكتور أحمد العمري، عددًا من مدارس المحافظة.

واطلع على سير الاختبارات والأعمال المتعلقة، والتي تجرى هذا العام عبر منصة "مدرستي".

وقال "العمري"، إن الاختبارات تسير بشكل سلس وميسر ودون أي معوقات تذكر.

وثمن جهود قادة المدارس والمعلمين على ما بذلوه من جهود جبارة، شاكرًا أولياء الأمور على المساهمة الفاعلة جنبًا إلى جنب مع طاقم التعليم، لإنجاح العملية التعليمية في ظل الظرف الراهن.

مدير تعليم رجال ألمع: الاختبارات تسير بشكل سلس ودون أي معوقات

مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع الدكتور أحمد العمري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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