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"الرويلي" يؤكد أهمية التعاون المشترك مع قائد القوات البحرية الأمريكية

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"الرويلي" يؤكد أهمية التعاون المشترك مع قائد القوات البحرية الأمريكية "الرويلي" يؤكد أهمية التعاون المشترك مع قائد القوات البحرية الأمريكية
بحث في الرياض عددًا من القضايا والموضوعات المشتركة بين الجانبين

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مكتبه اليوم, قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق سامويل بابارو والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال التأكيد على التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والموضوعات المشتركة بين الجانبين.رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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