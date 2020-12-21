أخبار عاجلة

عداد كورونا: الإصابات تتجاوز 80 مليون إصابة -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1227 إصابة جديدة بكورونا -
مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور -
فيروس كورونا: أمل جديد لحماية من لا يستطيع أخذ اللقاح -
إيطاليا: وصول أول شحنة من لقاحات مضادة لكورونا إلى روما -
نواب تنسيقية شباب الأحزاب يستخرجون كارنيهات عضوية البرلمان.. اليوم -
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الدفاع بتأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين بجامعات المعرفة -
البداية من جدة.. "أمير مكة" يستهل جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة غداً -
استشاري أمراض قلب: لا صحة حول قضاء دخان حطب السمر على كورونا -
"الشهلوب" إلى عالم الإبل.. صفقة بـ6 متون وهدايا تنهال وبغيته إنجاز الـ35 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وفد من "الذكاء الاصطناعي" يطّلع على الخدمات الإلكترونية بـ"إدارية الرياض"

Print
وفد من "الذكاء الاصطناعي" يطّلع على الخدمات الإلكترونية بـ"إدارية الرياض" وفد من "الذكاء الاصطناعي" يطّلع على الخدمات الإلكترونية بـ"إدارية الرياض"
في إطار الاطلاع على مجريات العمل القضائي تقنياً.. وما يُقدم للمستفيدين

وفد من

استقبلت المحكمة الإدارية بالرياض، اليوم، وفداً من الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي، في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالعمل التقني، والاطلاع على مجريات وسير العمل القضائي تقنياً، وما يُقدم من خدمات إلكترونية للمستفيدين بمحاكم ديوان المظالم.

وتعرف الوفد على آلية عقد الجلسات القضائية عن بُعد، وشاهد عرضاً عن خدمات منصة معين الإلكترونية.

وفي نهاية الزيارة، اجتمع الوفد، بمساعد رئيس المحكمة الشيخ عبدالرحمن الجريبة، وذلك للتعرف على اختصاصات المحكمة، وإمكانية الاستفادة المتبادلة في مجال العمل التقني، والمقترحات والأفكار التي تسهم في تعزيز البنية التقنية للجهتين.المحكمة الإدارية بالرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بمشاركة 50 طفلا مصريا بالكويت والسعودية .. وزيرة الهجرة تشارك في المعسكر السادس لـ"اتكلم عربي"

بمشاركة 50 طفلا مصريا بالكويت والسعودية .. وزيرة الهجرة تشارك في المعسكر السادس لـ"اتكلم عربي"

وزير الخارجية التونسي: السعودية مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي

وزير الخارجية التونسي: السعودية مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي

وزير الخارجية التونسي: السعودية مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي

وزير الخارجية التونسي: السعودية مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي

شاهد "أول بازار افتراضي بالسعودية" يتهيأ للانطلاق.. وصاحبة الفكرة تبلورها

شاهد "أول بازار افتراضي بالسعودية" يتهيأ للانطلاق.. وصاحبة الفكرة تبلورها

شبكة عيون الإخبارية