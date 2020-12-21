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وزير الأوقاف السوداني: قطعنا الطريق على أئمة الإخوان.. وتعيين سيدتَين لإدارة الحج لأول مرة

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وزير الأوقاف السوداني: قطعنا الطريق على أئمة الإخوان.. وتعيين سيدتَين لإدارة الحج لأول مرة وزير الأوقاف السوداني: قطعنا الطريق على أئمة الإخوان.. وتعيين سيدتَين لإدارة الحج لأول مرة

مصراوي Masrawy

05:00 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- محمود مصطفى:

قال نصر الدين مفرح، وزير الأوقاف السوداني، إن الوزارة انتهجت خطاب الوسطية والاعتدال بعد الثورة مباشرة.

وأضاف مفرح، خلال افتتاح الدورة التدريبية المشتركة لأئمة والسودان بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، بأكاديمية الأوقاف بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الإثنين، ردًّا على سؤال "مصراوي" حول كيفية التعامل مع الأئمة المنتمين إلى جماعة الإخوان بعد الثورة، أنه تم قطع الطريق على الأئمة المنتمين إلى جماعة الإخوان، متابعًا: "هم يحتاجون إلى مراجعات عامة".

وأشار وزير الأوقاف السوداني إلى أن وزارة الأوقاف السودانية تدرب أئمتها على السلام وإنهاء الحرب ومحاربة الغلو والتطرف، والعمل على تعزيز مبدأ المواطنة.

ولفت مفرح إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا جدًّا بالمرأة السودانية، وتم تعيين سيدتَين في إدارة الحج والعمرة للمرة الأولى، وعقدنا ورشة حول درو المرأة في تعزيز السلام، وهي تمثل نصف المجتمع، إن لم يكن المجتمع بأكلمه.

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