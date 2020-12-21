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رئيس جامعة حلوان يتفقد سير الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية

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رئيس جامعة حلوان يتفقد سير الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية رئيس جامعة حلوان يتفقد سير الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية

مصراوي Masrawy

04:58 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

تفقد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، كلية التجارة وإدارة الأعمال لمتابعة سير عملية الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2020-2021، كما تفقد سير العملية الانتخابية في كلية الآداب، رافقه في الجولة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشدد رئيس جامعة حلوان، على الطلاب على ضرورة ارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المستجد، كما حثهم وحفزهم على ضرورة وأهمية المشاركة فى انتخابات الاتحادات الطلابية، ووصف الطلاب والطالبات المشاركين بالانتخابات بالإيجابيين، حيث هي خطوة البداية التي تضع الطالب على طريق الديموقراطية والمشاركة الفعالة في المجتمع.

وأكد رئيس جامعة حلوان على أن هذا العرس السياسي يعد محاكاة واقعية للممارسة السياسية التي تسهم في تعزيز قيم المشاركة الإيجابية وممارسة الطلاب لحقهم الانتخابي، حيث حرصت إدارة الجامعة على الالتزام بتوفير مناخ ملائم من الحرية لاختيار من يمثلهم من الطلاب بكل حرية وفي أجواء من الشفافية والحيادية المطلقة بين الطلاب.

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مصراوي Masrawy

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