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"المدني" يهيب بالجميع الحذر لاحتمالية هطول أمطار على بعض المناطق

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"المدني" يهيب بالجميع الحذر لاحتمالية هطول أمطار على بعض المناطق "المدني" يهيب بالجميع الحذر لاحتمالية هطول أمطار على بعض المناطق
دعا لضرورة الابتعاد عن أماكن تجمّع السيول والالتزام بالتعليمات

نبّهت المديرية العامة للدفاع المدني، وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء حتى الخميس القادم على أجزاء من مناطق المملكة.

وتتأثر جراءها مناطق: "الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل، والقصيم، والمنطقة الشرقية، ومنطقة الحدود الشمالية" بهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول.

ودعت المديرية العامة الجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.المديرية العامة للدفاع المدني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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