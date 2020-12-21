أخبار عاجلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور -
فيروس كورونا: أمل جديد لحماية من لا يستطيع أخذ اللقاح -
إيطاليا: وصول أول شحنة من لقاحات مضادة لكورونا إلى روما -
نواب تنسيقية شباب الأحزاب يستخرجون كارنيهات عضوية البرلمان.. اليوم -
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الدفاع بتأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين بجامعات المعرفة -
البداية من جدة.. "أمير مكة" يستهل جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة غداً -
استشاري أمراض قلب: لا صحة حول قضاء دخان حطب السمر على كورونا -
"الشهلوب" إلى عالم الإبل.. صفقة بـ6 متون وهدايا تنهال وبغيته إنجاز الـ35 -
نجاح عمليتين لزراعة القرنية لمريضين بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر -
الحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً

Print
جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً
تهدف إلى استكشاف المبدعين والمبدعات وتحفيزهم

جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً

تواصل جائزة جدة للإبداع تحت شعار "ضع بصمتك وارتق بمدينتك"، استقبال المبادرات عبر المنصة الالكترونية للجائزة من 19 الشهر الجاري وتستمر حتى 3 من يناير القادم، على الرابط التالي: www.jeddahawards.org.

وتضمّ الجائزة في نسختها الرابعة، ستة مجالات "الإبداع في العالم الرقمي، الإبداع الحكومي، الإبداع الأمني، الإبداع المجتمعي، إبداع رواد الأعمال، الابداع في تحسين جودة الحياة".

وتهدف الجائزة التي يرعاها محافظ جدة، إلى استكشاف المبدعين والمبدعات وتحفيزهم وتحقيق التكامل التنموي بالمحافظة، إلى جانب استثمار المقومات الثقافية والإبداعية التي تنبع من محافظة جدة.جائزة جدة للإبداع ضع بصمتك وارتق بمدينتك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عداد كورونا: الإصابات تتجاوز 80 مليون إصابة

عداد كورونا: الإصابات تتجاوز 80 مليون إصابة

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1227 إصابة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1227 إصابة جديدة بكورونا

البداية من جدة.. "أمير مكة" يستهل جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة غداً

البداية من جدة.. "أمير مكة" يستهل جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة غداً

استشاري أمراض قلب: لا صحة حول قضاء دخان حطب السمر على كورونا

استشاري أمراض قلب: لا صحة حول قضاء دخان حطب السمر على كورونا

شبكة عيون الإخبارية