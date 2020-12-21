جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً

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تهدف إلى استكشاف المبدعين والمبدعات وتحفيزهم

تواصل جائزة جدة للإبداع تحت شعار "ضع بصمتك وارتق بمدينتك"، استقبال المبادرات عبر المنصة الالكترونية للجائزة من 19 الشهر الجاري وتستمر حتى 3 من يناير القادم، على الرابط التالي: www.jeddahawards.org.

وتضمّ الجائزة في نسختها الرابعة، ستة مجالات "الإبداع في العالم الرقمي، الإبداع الحكومي، الإبداع الأمني، الإبداع المجتمعي، إبداع رواد الأعمال، الابداع في تحسين جودة الحياة".

وتهدف الجائزة التي يرعاها محافظ جدة، إلى استكشاف المبدعين والمبدعات وتحفيزهم وتحقيق التكامل التنموي بالمحافظة، إلى جانب استثمار المقومات الثقافية والإبداعية التي تنبع من محافظة جدة.جائزة جدة للإبداع ضع بصمتك وارتق بمدينتك