أخبار عاجلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور -
فيروس كورونا: أمل جديد لحماية من لا يستطيع أخذ اللقاح -
إيطاليا: وصول أول شحنة من لقاحات مضادة لكورونا إلى روما -
نواب تنسيقية شباب الأحزاب يستخرجون كارنيهات عضوية البرلمان.. اليوم -
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الدفاع بتأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين بجامعات المعرفة -
البداية من جدة.. "أمير مكة" يستهل جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة غداً -
استشاري أمراض قلب: لا صحة حول قضاء دخان حطب السمر على كورونا -
"الشهلوب" إلى عالم الإبل.. صفقة بـ6 متون وهدايا تنهال وبغيته إنجاز الـ35 -
نجاح عمليتين لزراعة القرنية لمريضين بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر -
الحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

معهد الإدارة يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن الهيئات والمؤسسات

Print
معهد الإدارة يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن الهيئات والمؤسسات معهد الإدارة يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن الهيئات والمؤسسات
"السجان": الفوز يؤكد التطور النوعي في الأداء والتميز المؤسسي بالمعهد

معهد الإدارة يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن الهيئات والمؤسسات

فاز معهد الإدارة العامة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فئة الهيئات والمؤسسات في المستوى البرونزي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمين العام لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، محافظ الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، لإعلان نتائج الدورة الخامسة من منافساتها.

وتستهدف الجائزة تحقيق التميز المؤسسي في المنشآت الوطنية الحكومية والخاصة وغير الربحية، تماشياً مع أهم أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030 الرامية لتحقيق التميز في الخدمات الحكومية وتعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية المستدامة، حيث أنشئت عام ١٤٢٠هـ، لتحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية لتطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة من أجل رفع مستوى جودة الأداء وتفعيل التحسين المستمر لعملياتها الداخلية وتحقيق رضا المستفيدين، وتكريم أفضل المنشآت ذات الأداء المتميز.

وبهذه المناسبة أعرب مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان عن سعادته بفوز المعهد بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، كونها تعد هي الجائزة الأم للتميز المؤسسي على مستوى المملكة، ولجميع القطاعات، ولذا يُعتبر الحصول على الجائزة من أهم المؤشرات على تبني قيادات المنشآت للجودة والتميز.
وأشاد بالجائزة كونها وسيلة مهمة لدعم تحقيق التميز في الأعمال وتحسين الأداء وإدارتها، وتقييم مستوى الأداء الحالي للمنظمة ومقارنته بمستوى الأداء في المنشآت المتميزة في فئاتها.
وقال إن المعهد يعمل وفق خطته الاستراتيجية الجديدة على تعزيز التميز المؤسسي والارتقاء بجودة العمليات والخدمات الداخلية والخارجية إلى أعلى المستويات.
وأضاف أن الفوز بهذه الجائزة هو دليل واضح على ما يحققه المعهد ومنسوبوه من تطور نوعي في الأداء والتميز.جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بمشاركة 50 طفلا مصريا بالكويت والسعودية .. وزيرة الهجرة تشارك في المعسكر السادس لـ"اتكلم عربي"

بمشاركة 50 طفلا مصريا بالكويت والسعودية .. وزيرة الهجرة تشارك في المعسكر السادس لـ"اتكلم عربي"

وزير الخارجية التونسي: السعودية مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي

وزير الخارجية التونسي: السعودية مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي

وزير الخارجية التونسي: السعودية مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي

وزير الخارجية التونسي: السعودية مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي

شاهد "أول بازار افتراضي بالسعودية" يتهيأ للانطلاق.. وصاحبة الفكرة تبلورها

شاهد "أول بازار افتراضي بالسعودية" يتهيأ للانطلاق.. وصاحبة الفكرة تبلورها

شبكة عيون الإخبارية