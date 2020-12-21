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سلالة الجديدة: تكدس الشاحنات في ميناء دوفر ببريطانيا بسبب قرار الحظر الفرنسي

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سلالة فيروس كورونا الجديدة: تكدس الشاحنات في ميناء دوفر ببريطانيا بسبب قرار الحظر الفرنسي سلالة الجديدة: تكدس الشاحنات في ميناء دوفر ببريطانيا بسبب قرار الحظر الفرنسي

مصراوي Masrawy

04:27 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

لندن- (بي بي سي):

تسبب الإغلاق الطارئ من جانب فرنسا لجميع المنافذ والقنوات الخاصة بحركة المرور بينها وبين بريطانيا في تشكيل طوابير من الشاحنات جنوب شرقي بريطانيا.

وجاء القرار الفرنسي على إثر إعلان بريطانيا ظهور سلالة جديدة من بها.

ونجم عن القرار شلل أصاب حركة الشاحنات الأوروبية العائدة أو البريطانية الوافدة، والتي مكثت في شريط طويل متكدسة دون حراك عند ميناء دوفر، جنوب شرق بر بريطانيا، وهو المرفأ البريطاني الرئيسي على بحر المانش أو "القناة الإنجليزية" الذي يربط بينها وبين فرنسا ومن ثم فإن اجتياز هذه البوابة يعني العبور إلى سائر أوروبا.

كما أثرت القيود على حركة المسافرين الأشخاص المغادرين من بريطانيا إلى فرنسا جوا أو عبر رحلات القطار السريع التي تجتاز نفق المانش. وتسبب تعليق خط يوروستار الحديدي السريع الرابط بين لندن وباريس وصولا لأمستردام في بقاء المواطنين الهولنديين عالقين بدورهم، وقالت الهولندية إنها ستتخذ إجراءات لإعادتهم بعد أن كانت أعلنت أيضا تعليقها الرحلاتِ الجوية القادمة من المملكة المتحدة حتى الأول من يناير 2021 .

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