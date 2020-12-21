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لإدارتها بدون ترخيص.. إغلاق 18 منشأة خلال حملة لإدارة العلاج الحر بالدقهلية

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لإدارتها بدون ترخيص.. إغلاق 18 منشأة خلال حملة لإدارة العلاج الحر بالدقهلية لإدارتها بدون ترخيص.. إغلاق 18 منشأة خلال حملة لإدارة العلاج الحر بالدقهلية

مصراوي Masrawy

04:44 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

الدقهلية- رامي محمود:

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إغلاق 18 منشأة وعيادات طبية ومعامل تحاليل و5 صيدليات بقري مركز بلقاس والسنبلاوين.

وأضاف مكي، في تصريحات صحفية، ان قرار الغلق شمل عيادات نساء وتوليد وأسنان وعظام وانف واذن وعلاج طبيعى ومعامل تحاليل وصدر وأشعة وتخصصات مختلفة.

وأوضح أن إدارة العلاج الحر قامت بالمرور الميدانى على منافذ تقديم الخدمة الطبية الخاصة للتأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل في مثل هذه المنشآت، وثبت مخالفة المنشآت التي تقرر غلقها لأحكام القوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة وإدارتها بدون ترخيص ولوجود عديد من المخالفات الجسيمة.

ونوه مكي إلى أنه جرى غلق 5 صيدليات في قرى ميت غمر وأجا ومدينة جمصة غلقا إداريا تأديبيا لمدة شهر وذلك لممارستها النشاط دون تعيين مدير مسؤول وذلك بالمخالفة للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة.

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