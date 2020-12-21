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صور.. محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة "64 عامًا مضيئة من تاريخ "

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صور.. محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة "64 عامًا مضيئة من تاريخ مصر" صور.. محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة "64 عامًا مضيئة من تاريخ "

مصراوي Masrawy

04:36 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، فعاليات ندوة "64 عام مضيئة من تاريخ "، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وذلك بحضور اللواء أركان حرب مصطفى كامل، محافظ بورسعيد الأسبق، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأكد اللواء مصطفى كامل، محافظ بورسعيد الأسبق، خلال كلمته، على أن بورسعيد تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية حاليا، وتنمية غير مسبوقة في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة، مشددا على أهمية انتصار بورسعيد على دول العدوان الثلاثي، وتأثيره على مصر والعالم الثالث، ودور العسكرية المصرية في الحفاظ على ركائز الدولة ودعم مشروعات التنمية.

وتحدث كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن دور الإعلام فى بناء الشخصية المصرية وبث روح الانتماء للتصدي لحملات التشكيك في الدولة المصرية وحروب الجيل الرابع، وضرورة مواجهة الشائعات خاصة التي تحاول هدم مؤسسات الدولة، وذلك من خلال وعي المواطنين بجهود الدولة والعمل المتواصل لتحقيق كافة أوجه التنمية.

ومن جانبه، تطرق محافظ بورسعيد للحديث عن خطة القيادة السياسية التي جعلت من بورسعيد قاطرة تنمية مصر، وذلك من خلال الارتقاء بكافة المجالات بالمحافظة، مشيرا إلى أن حجم المشروعات العملاقة التي شهدتها بورسعيد خلال الأربع سنوات الماضية كانت تتطلب الكثير من الأعوام لإنجازها، ولكنها حدثت بفعل الإرادة المصرية والقيادة السياسية.

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